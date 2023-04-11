Челябинского блогера Альфреда Джавадова оставили под стражей

Экс-участника шоу «Дом‑2» обвиняют в мошенничестве и хулиганстве

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя и продлил меру пресечения скандальному блогеру Альфреду Джавадову. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в региональной прокуратуре.

Блогер и бывший участник скандального телешоу «Дом-2» Альфред Джавадов стал страшным сном челябинских рестораторов и менеджеров магазинов. Темпераментный мужчина приходил в городские заведения, уличая каждое в продаже некачественных продуктов и блюд, и регулярно ссорился с работниками кухни и посетителями. Один из «рейдов» блогера закончился серьезной потасовкой с хозяином ресторана «Гриль Хаус» Сергеем Малетиным. Пострадавший предоставил видео, на кадрах которого разъяренный Джавадов на глазах троих детей стреляет из газового пистолета в лицо Сергею Малетину. Ресторатор обратился в полицию, однако уголовное дело возбудили не сразу.

19 декабря Центральный районный суд отправил блогера в СИЗО.



«Вину Джавадов признал частично», — сообщили в прокуратуре.