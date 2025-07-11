Челябинское УФСБ выявило коррупционную сеть во главе с инспектором Ростехнадзора

Должностное лицо за вознаграждение «сливало» заинтересованным фирмам информацию о строительных компаниях

УФСБ России по Челябинской области пресекло коррупционное преступление в Ростехнадзоре, сообщает пресс-служба ведомства.

Выявлена межрегиональная коррупционная сеть, участниками которой являлись главный госинспектор по государственному строительному надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора (Санкт-Петербург) и представители коммерческих организаций, специализирующихся на оказании возмездных услуг.

«В период с 2017 по 2023 год должностное лицо, осуществляя функции контроля (надзора) за соблюдением требований безопасности при строительстве производственных объектов, за вознаграждение передавало представителям коммерческих организаций служебную информацию о нарушениях, выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий. В дальнейшем участники преступной группы склоняли строительные компании к заключению договоров на оказание услуг по научно-техническому сопровождению с целью получения разрешительной документации», — рассказали в ведомстве.

За совершенные преступные действия государственный инспектор получил от коммерческих фирм более 3,5 миллиона рублей.

На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности ГСУ СК России в отношении взяткополучателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России (получение взятки за незаконные действия в особо крупном размере), в отношении взяткодателей — часть 5 статьи 291 УК России (дача взятки в особо крупном размере).

Накануне, 10 июля, инспектор заключен под стражу сроком на 2 месяца. Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов противоправной деятельности участников сговора.