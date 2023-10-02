Челябинское УФАС возбудило дело после того, как горожане стали получать от компании «Уралгазсервис» рекламные листовки, похожие на квитанции от коммунальных организаций. Подробности сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.
Выяснилось, что на листовке «Уралгазсервис» содержится квитанция, предназначенная для оплаты, и указание: «Вы вправе самостоятельно выбирать специализированную организацию и заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования».
Антимонопольный орган посчитал действия компании нарушением Закона о рекламе: товар нельзя рекламировать, если нет существенной информации о нем или если потребитель вводится в заблуждение.
Напомним, в июле «Уралгазсервис» уже был замешан в истории с сомнительными квитанциями. Тогда компания без договора собирала с жителей дома по 550 рублей.