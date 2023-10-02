Челябинское УФАС возбудило дело о лжеквитанциях на газ

Жители получили сомнительные рекламные листовки

Челябинское УФАС возбудило дело после того, как горожане стали получать от компании «Уралгазсервис» рекламные листовки, похожие на квитанции от коммунальных организаций. Подробности сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Выяснилось, что на листовке «Уралгазсервис» содержится квитанция, предназначенная для оплаты, и указание: «Вы вправе самостоятельно выбирать специализированную организацию и заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования».

Антимонопольный орган посчитал действия компании нарушением Закона о рекламе: товар нельзя рекламировать, если нет существенной информации о нем или если потребитель вводится в заблуждение.

Напомним, в июле «Уралгазсервис» уже был замешан в истории с сомнительными квитанциями. Тогда компания без договора собирала с жителей дома по 550 рублей.