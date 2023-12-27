Челябинские антимонопольщики оштрафовали трех поставщиков лекарственных препаратов на 4 млн рублей за картельный сговор при поставке лекарств. К административной ответственности привлекли ООО «Фармсклад» из Челябинской области, сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.
Нарушения были выявлены на торгах в 2019 — 2021 годах. Госзакупки проводились в 20 регионах страны. Общая сумма торгов — 19 миллионов рублей. Челябинское УФАС окончательно признало картельный сговор в действиях ООО «Фармсклад» (Челябинская область), «Портер» (Московская область) и «А-фарм» (Башкирия).
«Данные компании использовали модель поведения на торгах — „единственный победитель“ — участники заранее определяют компанию, которая первая подаст заявку или сделает первое ценовое предложение и впоследствии станет победителем», — сообщили в ведомстве.
В ходе проверки были обнаружены на рабочих столах сотрудников одной организации документы, связанные с деятельностью конкурентов. Также участники картеля использовали идентичные IP-адреса для подачи заявок на участие в закупках и ценовых предложений.
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