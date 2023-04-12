«Челябинское такси» отказалось выплачивать 1,4 млн рублей сбитой маршруткой девочке

Бизнесмены подали апелляцию и надеются снизить размер компенсации искалеченному ребенку

Компания «Челябинское такси», водитель которой на пазике сбил второклассницу, решила оспорить размер компенсации за моральные страдания девочки и ее близких. Об этом ИА «Первое областное» рассказала бабушка школьницы Наталья Захарова.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. Девятилетняя Саша переходила дорогу на зеленый свет светофора, а маршрутный пазик № 218 пытался проскочить перекресток на Новороссийской на запрещающий желтый сигнал. От удара девочку отбросило на пару десятков метров, а водитель даже не остановился.



В больнице Сашу ввели в искусственную кому. Три недели медики не давали прогнозов: выживет девочка или нет. А когда дела пошли на поправку, ей пришлось заново учиться есть, говорить и ходить. Сейчас у Саши сознание маленькой девочки, ей оформили инвалидность. Даже врачи не знают, сможет ли Саша восстановиться.

Судебная тяжба с виновником ДТП тянется в Ленинском районном суде с 2021 года. Прокуратура просила взыскать с водителя миллион рублей компенсации. Перед судом маршрутчик, который даже не извинился за наезд на ребенка, перевел семье ровно сто тысяч рублей. Близкие девочки и ее адвокат полагают, что эта сумма позволила ему избежать уголовного наказания. Мужчину даже не лишили водительских прав.

Но выплачивать остаток долга маршрутчик не собирался. Он обжаловал приговор и переложил свои обязательства на работодателя — ООО «Челябинское такси». И уже в марте 2023 года Ленинский районный суд обязал компанию выплатить семье повышенную компенсацию в размере 1,4 млн рублей.

«Думаю, что компанию наказали за то, что два года, которые мы восстанавливали здоровье внучки, они полностью игнорировали проблему — нам никто абсолютно не помогал, перед нами даже не извинились», — говорит бабушка девочки Наталья Захарова.

По словам других участников процесса, на суде представитель компании вел себя неподобающим образом и пытался переложить вину за аварию на ребенка. Школьницу упрекнули в том, что она не пошла, а побежала через дорогу, когда загорелся зеленый свет светофора. Логика представителя перевозчика такова: если бы девочка шла спокойно, пазик успел бы проскочить перекресток на желтый свет.

Так как вина водителя все же неоспорима, ООО «Челябинское такси» пытается оспорить сумму назначенной компенсации. На этой неделе компания подала апелляцию в областной суд, в которой требует снизить размер компенсации до 900 тысяч рублей. Напомним, именно такую выплату назначил первый суд.

«Ранее прокурор пришел к выводу о размере компенсации не более одного миллиона рублей — как наиболее разумного, справедливого и соразмерного размера компенсации. Считаю, что позиция прокурора более точно соответствует обстоятельствам, установленным как уголовным, так и гражданский судом», — полагает директор «Челябинского такси» господин Каминский.

Напомним, во время прений компания «Челябинское такси» предлагала матери девочки пойти на мировую и была готова выплатить 350 тысяч рублей. Мама девочки отказалась, так как сочла эту сумму ничтожной.

Мама Саши работает регистратором в поликлинике и одна воспитывает двух дочек. Семья еле сводит концы с концами, а девочке нужно продолжать реабилитацию.

Как живет сбитая маршрутным пазиком девочка из Челябинска, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».