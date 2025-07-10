Челябинский зоопарк экстренно закрыли из‑за подозрительного предмета

Силовики устанавливают, кто пронес его на территорию

Челябинский зоопарк в четверг, 10 июля, экстренно закрыли из-за подозрительного предмета — на территории нашли муляж гранаты, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе учреждения.

«Когда предмет, похожий на гранату, был обнаружен, посетителей попросили покинуть территорию, вызвали спецслужбы. Силовики установили, что предмет опасности не представляет, граната — игровая, страйкбольная», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время устанавливается виновник переполоха. Зоопарк решено сегодня уже не открывать.



В пятницу, 11 июля, зверинец вновь будет работать в штатном режиме.