Челябинец в открытую украл у мужчины телефон и золото

Сумма причинённого ущерба составила более 90 тысяч рублей.

36-летний житель Челябинска, как всегда, возвращался вечером домой на улицу Богдана Хмельницкого. Он не успел дойти до своего подъезда, как к нему подошёл неизвестный и внезапно ударил, после чего забрал ценные вещи — мобильный телефон и золотые изделия.

Опешивший мужчина терпеть такой беспредел не стал и обратился в ближайший отдел полиции. В ГУ МВД России пояснили, что ущерб потерпевшего составил более 91 тысячи рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции „Металлургический“ за совершение противоправного деяния задержан подозреваемый, 1995 года рождения, житель Челябинска, неработающий, ранее не судимый», — сообщили в ведомстве.

Теперь на злоумышленника заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабёж"). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Молодому человеку избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, а всё похищенное возвращено владельцу.