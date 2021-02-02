Челябинский завод заплатит более 142 млн за вред природе

Предприятие сбрасывало стоки на территории областного центра

Челябинский меткомбинат через суд обязали возместить ущерб, причиненный окружающей среде. По решению областного суда предприятие заплатит 142, 6 млн рублей, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры сегодня, 2 февраля.

«Челябинской природоохранной прокуратурой ранее проведена проверка, по результатам которой выявлены нарушения федерального законодательства об охране окружающей среды, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со средствами массовой информации Наталья Мамаева. — Предприятие не обеспечило применение наилучших существующих технологий очистки производственных стоков, в результате чего окружающей среде на территории Челябинска причинен ущерб 142,6 млн рублей».

Требования прокурора о взыскании причиненного ущерба с ПАО «Челябинский металлургический комбинат» судом удовлетворены. Ответчик обжаловал решение в вышестоящий суд.

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу меткомбината, признала обоснованным требование прокурора о взыскании ущерба в пользу города.

Решение вступило в законную силу.

В пресс-службе ПАО «ЧМК» обещали чуть позже прокомментировать ситуацию.