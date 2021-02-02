Челябинский меткомбинат через суд обязали возместить ущерб, причиненный окружающей среде. По решению областного суда предприятие заплатит 142, 6 млн рублей, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры сегодня, 2 февраля.
«Челябинской природоохранной прокуратурой ранее проведена проверка, по результатам которой выявлены нарушения федерального законодательства об охране окружающей среды, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со средствами массовой информации Наталья Мамаева. — Предприятие не обеспечило применение наилучших существующих технологий очистки производственных стоков, в результате чего окружающей среде на территории Челябинска причинен ущерб 142,6 млн рублей».
Требования прокурора о взыскании причиненного ущерба с ПАО «Челябинский металлургический комбинат» судом удовлетворены. Ответчик обжаловал решение в вышестоящий суд.
Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу меткомбината, признала обоснованным требование прокурора о взыскании ущерба в пользу города.
Решение вступило в законную силу.
В пресс-службе ПАО «ЧМК» обещали чуть позже прокомментировать ситуацию.