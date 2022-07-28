Челябинский завод должен выплатить 4 миллиона семье погибшего рабочего

Матери погибшего собрать доказательства нарушения техники безопасности помогли юристы депутата Госдумы Яны Лантратовой

Ленинский районный суд Челябинска удовлетворил иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда в пользу матери и дочери погибшего рабочего ООО «Уралнефтемаш». Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального надзорного органа, с завода будет взыскано 4 миллиона рублей.



Напомним, 38-летний рабочий «Уралнефтемаша» погиб 28 декабря 2021 года. По предварительной версии, озвученной тогда же следственным управлением СКР по Челябинской области, мужчина упал с высоты и погиб под рухнувшими металлоконструкциями из-за травматической ампутации головы.

У погибшего остались мать и десятилетняя дочь. Рабочий был единственным мужчиной и кормильцем в семье.

Комиссия при расследовании несчастного случая не установила, что рабочий проявил грубую неосторожность. Поэтому прокуратура Ленинского района Челябинска обратилась в суд с иском о взыскании с предприятия-работодателя компенсации морального вреда в интересах обеих потерпевших. В итоге суд постановил, что каждой причитается по 2 миллиона рублей.

Как рассказала Первому областному информагентству депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова, к ней в начале 2022 года обратилась за помощью мать рабочего. Женщина сообщила депутату, что представители Уралнефтемаша отказались компенсировать смерть на производстве и пытались убедить правоохранительные органы и суд, что мужчина не соблюдал правила техники безопасности и халатно относился к своим обязанностям.

«Ни руководство завода, ни его сотрудники за все это время ни разу даже не связались с родными погибшего. Прежде всего посоветовала подать исковое заявление о возмещении морального вреда в рамках уголовного дела, объяснив, что у мужчины осталась несовершеннолетняя дочь и прокурор должен выступить в интересах ребенка. Кроме того, моя команда помогла собрать необходимые доказательства о нарушении технологических процессов на производстве и найти факты, подтверждающие отсутствие вины работника», — рассказала Яна Лантратова.

Депутат уточнила, что представители завода уже заявили о несогласии с решением суда и намерены обжаловать его. Лантратова намерена по-прежнему отстаивать интересы матери и дочери погибшего.