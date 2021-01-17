Челябинский врач помогла вывести ребенка из анафилактического шока на борту самолета

Шестилетней девочке стало плохо после приема лекарства

Накануне днем в самолете, летевшем над Атлантическим океаном, едва не произошла трагедия. У шестилетней девочки случился анафилактической шок после того, как ребенок принял таблетку. Спасать девочку взялись кемеровской реаниматолог и челябинский гинеколог, находившиеся в самолете.

Инцидент произошел на борту Boing-777, летевшего с Кайо-Коко (Куба) в Москву. По словам кемеровского доктора Василия Жданова, вскоре после взлета девочка пожаловалась на боль в ноге, родители дали ей половину таблетки пенталгина. Спустя час девочке стало плохо.

«У ребенка развилась клиника анафилактического шока (одышка смешанного характера, сыпь на теле, тахикардия, нитевидный пульс, спутанность сознания, психомоторное возбуждение). Катетеризация периферической вены, адреналин в/в, инфузия NaCl 0,9%, преднизолон в/в. Через 10 минут от начала лечения — купирование одышки, улучшение самочувствия. Через 15 минут — ясное сознание, отсутствие одышки, сыпь побледнела, урежение ЧСС, ребенок уснул»,— написал врач на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Сотрудники Nordwind Airlines быстро принесли врачебную сумку, в которой оказалось все необходимое для того, чтобы спасти девочку, а также обеспечили врачам комфортную работу.

«Спасибо гинекологу Юле из Челябинска, которая четко, быстро и спокойно набирала лекарства. Спасибо моей жене Наташе, которая уверенно ассистировала мне при катетеризации периферической вены. Это было важнее всей Кубы»,— добавил Василий Жданов.

По окончании полета врач посоветовал авиакомпании положить во врачебную сумку побольше пакетов с NaCl 0,9%. В будущем они, как и в этот раз, помогут спасти чью-то жизнь.