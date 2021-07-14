Челябинский тиктокер спас улетевшего в кювет автомобилиста

Альберт Галимов вытащил пострадавшего из машины и вызвал скорую помощь

Челябинский тиктокер, шиномонтажник Альберт Галимов, прославившийся после исполнения песни «Оренбургский пуховый платок», спас человека после ДТП. Об этом рассказал сам певец. Авария случилась 10 июля на подъезде к Курганскому мосту в сторону Екатеринбурга. Прямо на глазах Альберта Галимова водитель автомобиля «Мазда» при обгоне не справился с управлением, врезался в отбойник дороги и вылетел в кювет. После этого иномарка врезалась в дерево.

«Я тут же остановился, вышел из машины, подбежал к пострадавшему. Вытащил его из раскуроченной иномарки. Сразу вспомнил, что нужно отсоединить клеммы от аккумулятора, чтобы предотвратить замыкание. Вызвал скорую помощь и дождался медиков», — поделился Альберт Галимов.

В апреле тиктокер сам стал жертвой аварии — его машину буквально свернуло в гармошку. «Тогда мне помогли неравнодушные люди. Теперь мой черед», — добавил шиномонтажник.

Для справки: Альберту Галимову 36, ради семьи он бросил консерваторию и ушел на завод, много лет отмахивался от своей сценической мечты. Но коллеги услышали, как он поет во время работы, и убедили артиста завести «ТикТок». Теперь Галимов мечтает вырваться в шоу-бизнес, купить квартиру и забрать из деревни своего сына, которого сейчас воспитывает бабушка.