Челябинский таможенник спас 21-летнюю девушку от неадекватного мужчины-лесника

Денис Каменский помог обезвредить злоумышленника, который пытался утащить жертву в лес

Сотрудник Челябинской таможни Денис Каменский спас молодую девушку, на которую напал злоумышленник. Тот пытался увести ее в сторону лесного массива. Таможенник стал случайным свидетелем инцидента, бросился на помощь девушке и отбил ее у неадекватного незнакомца, сообщили корреспонденту Первого областного в пресс-службе Челябинской таможни.

Инцидент произошел утром 15 августа на общественной остановке Челябинска. Таможенник из окна автомобиля увидел, как мужчина удерживал 21-летнюю девушку и пытался увести ее в сторону лесного массива. Денис Каменский незамедлительно покинул машину и буквально отбил потерпевшую, задержав злоумышленника.

Полицейские задержали дебошира и доставили в отдел полиции. В отношении него составлен административный материал по статье 20.1 «Мелкое хулиганство». Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, что Денис Каменский служит в Челябинской таможне 10 лет. Его служебная деятельность связана с IT-технологиями, при этом таможенник поддерживает физическую форму и поэтому смог справиться с хулиганом.



