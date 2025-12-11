Челябинский суд защитил дольщиков, пропустивших сроки по вине застройщика

Им выдали ключи от квартиры

Челябинский суд встал на сторону дольщиков, которых «потеряли» при банкротстве застройщика. Они все же получат свои квартиры, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, застройщик ООО «Речелстрой» заявил о банкротстве. Людей, которые купили у него квартиры на ЧТЗ, не включили в официальный список кредиторов. Формальная причина — четверо челябинцев пропустили сроки подачи заявлений.

Суд выяснил, что вины самих дольщиков в этом не было: ни конкурсный управляющий, ни новый застройщик не проявили инициативы, чтобы их найти и учесть. Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования граждан.

