Челябинский суд встал на сторону дольщиков, которых «потеряли» при банкротстве застройщика. Они все же получат свои квартиры, сообщает пресс-служба прокуратуры.
По версии следствия, застройщик ООО «Речелстрой» заявил о банкротстве. Людей, которые купили у него квартиры на ЧТЗ, не включили в официальный список кредиторов. Формальная причина — четверо челябинцев пропустили сроки подачи заявлений.
Суд выяснил, что вины самих дольщиков в этом не было: ни конкурсный управляющий, ни новый застройщик не проявили инициативы, чтобы их найти и учесть. Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования граждан.
Напомним, директора крупной управляющей компании в Челябинске отстранили от работы на полгода.