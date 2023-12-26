Челябинский суд ограничил просмотр каналов треш‑блогеров Людмурика и Гобзавра

Теперь они недоступны несовершеннолетним, а часть контента удалена

По требованию прокурора суд ограничил доступ к видеоматериалам, которые распространяли в Сети мать и сын из Челябинска — известные в узких кругах треш-блогеры Людмурик и Гобзавр, сообщает пресс-служба Челябинской областной прокуратуры.

«На общедоступном портале Youtube, а также в социальной сети „ВКонтакте“, в мессенджере Telegram выявлен деструктивный контент в жанре онлайн-трансляций. Пользователям за деньги предлагается наблюдать, как ведущий-стример в прямом эфире употребляет алкогольные напитки, выражается нецензурной бранью, демонстрирует насилие и неуважительное отношение к родителям, сцены аморального характера», — рассказывают в прокуратуре.

Суд поддержал позицию прокурора. Видеоматериалы, содержащие сцены насилия, удалены. Доступ к другим видеоресурсам, содержащим сцены распития алкогольной продукции и нецензурную брань, ограничен для просмотра несовершеннолетними пользователями Youtube на территории всей России.