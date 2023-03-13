Челябинский суд взыскал с предприятия 1,5 млн рублей за травму работника

Мужчина потерял работоспособность на 30%

Челябинский областной суд в апелляции взыскал с ООО НПП «Метчив» 1,5 миллиона рублей морального вреда в пользу работника. Об этом сегодня, 13 марта, сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудник предприятия получил производственную травму 20 июля 2021 года. В сентябре Металлургический районный суд частично удовлетворил требования прокурора и взыскал с предприятия 500 тысяч рублей.

«Прокурор района подал апелляцию на решение суда. Апелляционная инстанция увеличила размер компенсации до 1,5 миллиона рублей», — рассказали в областной прокуратуре.