Челябинский суд взыскал 2,6 млн с племянницы, не вернувшей долг дяде

Женщина до последнего утверждала, что деньги ей подарили

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск местного жителя к родственнице о взыскании неосновательного обогащения. Общая сумма взыскания превысила 2,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе инстанции.

С иском в суд обратился мужчина, который рассказал, что в июле 2022 года его племянница попросила в долг 1 миллион 750 тысяч рублей на погашение ипотеки. Деньги она обещала вернуть через полгода. Мужчина снял наличные со своего счета и передал родственнице, однако договор займа стороны не оформляли. В установленный срок ответчица деньги не вернула и перестала выходить на связь.

В 2024 году истец обращался в правоохранительные органы. В ходе проверки племянница не отрицала факт получения денег от дяди, однако утверждала, что они были переданы в дар, а не в долг.

В судебном заседании ответчица изменила позицию: она заявила, что взяла деньги у знакомого, и представила расписку о возврате средств ему. Суд критически оценил эти доводы, указав на злоупотребление правом и противоречие принципу добросовестности. Исследовав материалы дела, включая данные проверки правоохранителей, суд пришел к выводу, что на стороне ответчицы возникло неосновательное обогащение.

Решением суда с женщины взыскана сумма этого обогащения, а также проценты за пользование чужими денежными средствами — 861,2 тысячи и судебные расходы. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.