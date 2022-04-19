Челябинский суд взыскал 165 тысяч рублей с мужчины, ударившего чужого ребенка на улице

Ранее виновному ужесточили наказание

Ленинский районный суд Челябинска рассмотрел гражданское дело по иску матери пятилетнего мальчика, которого 17 мая прошлого года Владимир Буторин ударил по голове. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Ребенку уже около года оказывается психологическая помощь, после пережитого он стал бояться мужчин. Суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 165 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, 17 мая 2021 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, на остановке в Ленинском районе Челябинска подошел к челябинке, которая вышла из поликлиники с четырехлетним сыном и дочерью, и спросил, можно ли ударить мальчика. Женщина не успела ответить, как вдруг злоумышленник с силой ударил дошкольника по голове. Ребенок упал на асфальт и заплакал. После этого нападавший спокойно пошел дальше. Мать мальчика позвала на помощь — буйного незнакомца задержали прохожие до приезда полиции.



В декабре 2021 года Ленинский районный суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев исправительных работ по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Челябинский областной суд в апелляции признал отягчающим обстоятельством то, что Буторин совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, и ужесточил ему наказание, назначив исправительные работы сроком на один год.

Также суд признал, что мать мальчика имеет право получить компенсацию морального вреда и возместить за счет ответчика расходы на представителя. В остальном приговор оставили без изменений.