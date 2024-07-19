Челябинский суд взыскал 11 миллионов рублей с Ивана Белавкина

Решение принято в связи с сокрытием осужденным имущества

Челябинский областной суд удовлетворил иск прокурора о взыскании 121 миллиона рублей с бывшего заместителя министра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина, осужденного за взятки. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в прокуратуре региона.

По результатам проверки надзорного ведомства Иван Белавкин скрывал свое реальное финансовое положение и уходил от необходимости декларирования источников дохода. Так, приобретаемое имущество осужденный регистрировал на родственников.

«После возбуждения уголовного дела оформленные на пенсионеров автомобиль Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 2,2 миллиона рублей, земельный участок в поселке Кременкуль, на котором был возведен жилой дом стоимостью 7,4 миллиона рублей, были реализованы третьим лицам», — рассказали в прокуратуре.

Прокурор области обратился в суд с иском об обращении в доход государства суммы, эквивалентной стоимости проданного имущества.

Напомним, Ивану Белавкину вынесли приговор в марте прошлого года. Он получил 13 лет колонии строгого режима за взятки.