Челябинский суд выпустил из СИЗО депутата Вячеслава Ершова по делу о взятке

Следователь СК ходатайствовал о продлении меры

Сегодня, 23 июня, в Центральном районном суде изменили меру пресечения депутату Совета депутатов Курчатовского района Вячеславу Ершову. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

На заседании следователь СК ходатайствовал об оставлении Ершова в СИЗО до конца следствия.

«Судья принял решение об изменении меры пресечения. Обвиняемого отправили под домашний арест до 3 августа», — уточнили в суде.

Напомним, Вячеслава Ершова задержали в момент передачи взятки сотруднику госучреждения. По нашим данным, речь идет о представителе ГУ лесами Челябинской области. В обмен Ершов планировал получить разрешительную документацию на строительство в лесной зоне.

В отношении депутата было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)»).

У Вячеслава Ершова нет детей на иждивении, он является депутатом Курчатовского района и директором общественного фонда Челябинской области.

Как сообщало ИА «Первое областное», в 2021 году Вячеслав Ершов добровольно сложил полномочия депутата ЗСО. В феврале 2022 года на отчетно-выборной конференции Курчатовского райотделения «Единой России» его на посту секретаря местной ячейки ЕР сменил глава района Сергей Антипов. Таким образом, на сегодня у Ершова осталась лишь одна должность члена местного исполкома партии.