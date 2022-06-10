Челябинский суд вынес приговор Олегу Извекову по делу о взятке

Экс-чиновник признал вину

Сегодня, 10 июня, Советский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему заместителю главы города по экономическому развитию и инвестициям Олегу Извекову. Он признан виновным в получении взятки. Об этом первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Олег Извеков был задержан 18 февраля сотрудниками УФСБ региона. Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в 450 тысяч рублей, что в 2020 году Извекову передал деньги директор ООО «Суворов-IT» Вячеслав Бежин за помощь в заключении муниципального контракта на поставки тепловизоров. В отношении экс-чиновника было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Бежина обвинили в даче взятки (статья 291 УК РФ).

Сначала Извеков был заключен под стражу, затем Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

«Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 22,5 млн рублей с лишение права занимать должности на госслужбе сроком на 4 года», — рассказали в суде.

ГСУ СК России в Екатеринбурге возбудило уголовное дело в отношении первого заместителя главы Саткинского района Павла Баранова и бывшего замглавы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова. Их подозревают в получении и даче взятки. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. В ведомстве Первому областному информагентству факт наличия дела подтвердили, однако от комментариев отказались.

