Челябинский суд вынес приговор мужчине за убийство 10‑месячной девочки

Виновный расправился с малышкой из‑за плача

Челябинский областной суд вынес приговор 31-летнему жителю Уйского района. Он признан виновным в убийстве 10-месячной дочери своей сожительницы (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что 10 сентября прошлого года мужчина был пьян, воспользовался отсутствием матери девочки и задушил ребенка. Ранее отчим испытывал к девочке неприязнь из-за того, что она часто плакала. За это отчим нередко ее избивал. После убийства тело малышки он спрятал в подпол дома.

«С учетом мнения государственного обвинителя подсудимый приговорен к 17 годам 1 месяцу лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.



