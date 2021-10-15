Челябинский суд вынес приговор мужчине, убившему жену на глазах у детей

Родственники погибшей женщины не согласны с решением

Сегодня, 15 октября, Челябинский областной суд вынес приговор 32-летнему Александру Алексееву, который убил жену на трассе в Челябинской области летом прошлого года, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.Как ранее писал наш сайт, обвиняемый по дороге из Башкирии в Сатку 29 июля прошлого года поссорился с женой и нанес ей несколько ножевых ранений . Женщина скончалась на глазах у двоих своих детей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Он признан страдающим психическим расстройством как в период совершения деяния, так и в настоящее время.

Однако неожиданным поворотом этого дела стала независимая экспертиза, согласно которой Алексеев вменяем. Он вполне осознавал, по мнению психиатра, что совершает преступное деяние, и на первом допросе он ясно сказал, что убил жену из ревности. В машине он спросил у Оксаны, изменяла ли она ему. Женщина ответила: «Да». После этого супруг схватился за нож. Вся предыдущая жизнь обвиняемого говорит о том, что он склонен к агрессии, однако четко понимает последовательность действий и обдумывает их. Прокурор, адвокат подсудимого, его сестра и мать просили не принимать во внимание заключение эксперта, не изучать его и не приобщать к материалам уголовного дела. Однако суд, учитывая принцип состязательности в процессе, заключение экспертизы принял к рассмотрению.

Прокурор и адвокат подсудимого настаивали на принудительном лечении Алексеева, юрист со стороны защиты полагал, что мужчина должен понести уголовную ответственность.

Сегодня Челябинский областной суд освободил Алексеева от уголовной ответственности и постановил отправить его на принудительное лечение.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о показаниях свидетелей этой трагедии и подробностях жестокого убийства.