Челябинский суд вынес приговор экс-руководителю аппарата омбудсменов по делу о хищении премий

Татьяна Осипова признала вину

Сегодня, 29 июня, Советский районный суд вынес приговор бывшему руководителю аппарата омбудсменов в Челябинской области Татьяне Осиповой. Она признана виновной в превышении полномочий (часть 1 статьи 285 УК РФ). Об этом Первому областному информгагентству сообщили в суде.

Установлено, что виновная с января по декабрь 2021 года получила от четырех подчиненных часть их премий на 97 тысяч рублей, которые потратила по своему усмотрению.

«Татьяну Осипову приговорили в штрафу в 60 тысяч рублей», — сообщили в суде.

Экс-чиновница признала вину в полном объеме и возместила причиненный ущерб.

Напомним, в марте Осипова уволилась по собственному желанию после обысков на ее рабочем месте.