Челябинский суд выдворил из страны автомобилиста, оскорбившего чемпионку UFC

В отношении иностранца расследуется и уголовное дело

Челябинский суд выдворил из страны 24-летнего мужчину, который в апреле оскорбил двух велосипедисток за внешний вид. Одной из них оказалась чемпионка UFC Ирина Алексеева. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в прокуратуре региона.

По поручению заместителя генпрокурора России Сергея Зайцева организована проверка публикаций средств массовой информации, в которых сообщалось, что в Челябинске иностранец оскорбил за внешний вид чемпионку по смешанным единоборствам. Мужчину доставили в отдел полиции, где он публично извинился перед девушками.

В отношении иностранца были возбуждены административные дела, в том числе за незаконную трудовую деятельность на территории России. 15 мая иностранца выдворили из страны. По факту его фиктивной постановки на миграционный учет возбуждено дело по статье 322.3 УК РФ.