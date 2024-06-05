Челябинский суд вернул в СИЗО гендиректора «Уралдорстроя»

Нвера Колозяна обвиняют в махинациях с контрактами на 5,9 миллиарда рублей

Челябинский областной суд вернул под стражу гендиректора «Уралдорстроя» Нвера Колозяна, обвиняемого в махинациях с контрактами в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает источник ИА «Первое областное» в правоохранительных органах.

Ранее обвиняемый находился под домашним арестом. Он, а также соучастники преступления — сотрудники «Уралдорстроя» и Южно-Уральского центра дорожных испытаний и исследований — были задержаны в декабре прошлого года.

По версии следствия, Колозян систематически передавал взятки сотрудникам за беспрепятственную приемку работ по ремонту дорог без фактической проверки.