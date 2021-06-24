Челябинский суд ужесточил приговор мужчине за смерть пенсионерки

Потерпевшая скончалась от ожогов

Челябинский областной суд по ходатайству прокурора ужесточил наказание мужчине, который поджег диван в ходе ссоры со своей 91-летней бабушкой. Женщина скончалась от ожогов. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обвиняемый в апреле прошлого года во время ссоры со своей пожилой бабушкой поджег диван, на котором лежала потерпевшая. Пламя быстро перекинулось на тело женщины, она получила ожоги более 30% тела и скончалась в этот же день в больнице.

Следователи возбудили в отношении челябница уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Однако Ленинский районный суд в ходе рассмотрения дела переквалифицировал преступление на часть и статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Мужчине было назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы.

С выводами суда не согласился прокурор и подал ходатайство в апелляционную инстанцию.

«Судом вынесен новый приговор. Дело переквалифицировали на статью 111 УК РФ и назначили виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как ранее писал наш сайт, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке приговор жителю Златоуста Дмитрию Сергееву, отменил решение первой инстанции. Мужчину отправили в колонию строгого режима за избиение супруги до смерти.