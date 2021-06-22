Челябинский суд ужесточил приговор мужчине за жестокое избиение жены

В апелляционной инстанции Дмитрию Сергееву изменили вменяемую статью

Сегодня, 22 июня, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке приговор жителю Златоуста Дмитрию Сергееву, отменил решение первой инстанции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет о трагедии, которая случилась в Златоусте осенью 2019 года. Осужденный в состоянии алкогольного опьянения избил свою супругу Светлану, травмировав ей грудную клетку. От побоев женщина скончалась на месте. У нее осталось трое несовершеннолетних детей. Сначала уголовное дело не возбуждали, поскольку не сочли смерть женщины криминальной, затем, под давлением родственников погибшей и общественности, было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Однако в ходе рассмотрения материалов его переквалифицировали на часть 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Тогда Златоустовский горсуд назначил ему наказание в виде 3,5 года в колонии строгого режима. Родители Светланы были недовольны приговором и настаивали на ужесточении наказания, однако при пересмотре дела Сергееву решение суда стало еще более мягким — 2 года и 11 месяцев колонии строго режима.

Сегодня Челябинский областной суд отменил решение первой инстанции, снова вменил Сергееву статью о нанесении тяжких телесных повреждений и вынес более жесткий приговор.

«Суд назначил златоустовцу наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе Челябинского облсуда.

Наказание вынесли с учетом еще одной статьи, по которой Дмитрий Сергеев признан виновным — 166 УК РФ («Угон»). В апреле 2019 года он похитил автомобиль ВАЗ 21074.

Приговор вступил в законную силу.