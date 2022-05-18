Челябинский суд ужесточил наказание мужчине за угон авто убитого егеря

Виновный отправится в колонию общего режима

Челябинский областной суд в апелляции вынес приговор 39-летнему мужчине, который угнал и поджег автомобиль еткульского егеря Петра Уряшева. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что в ноябре 2018 года мужчина вместе с родным братом угнал автомобиль «УАЗ-Хантер», проехал на нем, чтобы скрыть тело убитого егеря, а потом поджег машину. В результате огнем был уничтожен автомобиль, гладкоствольное длинноствольное ружье, GPS-навигатор, экшн-камера, видеорегистратор, всего причинен ущерб на сумму свыше 317 тысяч рублей.

Ранее Еткульский районный суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет по статьям 166 УК РФ («Угон») и 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога»).

«Приговор изменен, осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения изменена на заключение под стражу», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Еткульский суд отправил в колонию строгого режима родного брата виновного. За убийство егеря Петра Уряшева его отправили в колонию строгого режима на 12 лет.

Тело погибшего егеря искали всей областью. Обнаружили останки лишь в мае 2020 года.

