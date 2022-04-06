Челябинский суд ужесточил наказание мужчине, ударившему ребенка на остановке

Виновный стукнул мальчика по голове

В среду, 6 апреля, Челябинский областной суд в апелляции ужесточил наказание Владимиру Буторину, который на остановке ударил по голове незнакомого мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.



Напомним, 17 мая 2021 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии на остановке в Ленинском районе Челябинска, подошел к челябинке, которая вышла из поликлиники с четырехлетним сыном и дочерью, и спросил, можно ли ударить мальчика. Женщина не успела ответить, как вдруг злоумышленник с силой ударил дошкольника по голове. Ребенок упал на асфальт и заплакал. После этого нападавший спокойно пошел дальше. Мать мальчика позвала на помощь — буйного незнакомца задержали прохожие до приезда полиции.



В декабре 2021 года Ленинский районный суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев исправительных работ по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Челябинский областной суд в апелляции признал отягчающим обстоятельством то, что Буторин совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения и ужесточили ему наказание, назначив исправительные работы сроком на один год.

Также суд признал, что мать мальчика имеет право получить компенсацию морального вреда и возместить за счет ответчика расходы на представителя. В остальном приговор оставили без изменений.