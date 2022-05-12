Челябинский суд ужесточил наказание мужчине, избившему случайного прохожего до смерти

Второй фигурант дела приговорен к 15 годам колонии

Челябинский областной суд в апелляции ужесточил наказание южноуральцу, который до смерти избил случайного прохожего во дворе на улице Аральской. Об этом сегодня, 12 мая, Первому областному информагентству сообщили в региональной прокуратуре.

ЧП случилось в ночь на 17 апреля 2021 года. Двое жителей Брединского района у подъезда дома по улице Аральской в Челябинске беспричинно напали на 40-летнего мужчину, избили его и отобрали имущество на сумму 12,3 тысячи рублей. После этого они решили добить незнакомца и нанесли ему не менее 43 ударов по голове и телу.

В отношении молодых мужчин были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой») и части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Металлургический районный суд Челябинска назначил виновным наказание в виде 12 и 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



«С приговором в отношении одного из фигурантов не согласились прокурор и родители потерпевшего. Приговор суда изменен. Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также на новое рассмотрение отправлен гражданский иск о компенсации морального вреда матери и отцу погибшего мужчины.