Челябинский суд снял обвинение в мошенничестве с блогера Альфреда Джавадова

Обвиняемый возместил ущерб потерпевшей

Сегодня, 22 сентября, в Центральном районном суде Челябинска продолжилось рассмотрение уголовного дела экс-участника «Дома-2», блогера Альфреда Джавадова, передает собеседник Первого областного информагентства из зала суда. Альфреда Джавадова обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Подсудимый выплатил ущерб потерпевшей, и обвинение в мошенничестве сняли в связи с примирением сторон», — передает собеседник.

Также суд постановил оставить обвиняемого под домашним арестом.

Напомним, блогер приходил в городские рестораны и уличал персонал в продаже некачественных продуктов, ссорился с посетителями.

Очередной «рейд» блогера закончился потасовкой с владельцем ресторана «Гриль Хаус» Сергеем Малетиным. Тогда пострадавший предоставил видео, которое подтверждало, что Джавадов на глазах троих детей стрелял из газового пистолета в лицо Сергею Малетину. Ресторатор обратился в полицию.

Джавадова на время следствия заключали в СИЗО, затем отпустили под домашний арест.