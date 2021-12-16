Челябинский суд смягчил приговор женщине за смерть ребенка в ДТП

Виновная в момент аварии была пьяна

Челябинский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летней жительницы села Кундравы Елены Сапожниковой и изменил приговор первой инстанции. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.Резонансная авария случилась 3 октября прошлого года . В деревне Бутырки Кундравинского сельского поселения произошло столкновение скутера под управлением 10-летнего мальчика и автомобиля ВАЗ-2110. За рулем легковушки находилась подсудимая. В результате ДТП водитель скутера погиб, еще два его несовершеннолетних пассажира были госпитализированы с травмами.

Водитель с места происшествия поспешила скрыться. Позже женщина была задержана. Оказалось, что она находилась за рулем без прав и в момент ДТП была пьяна.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения»).

Чебаркульский городской суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев.

«Суд апелляционной инстанции снизил срок основного наказания в виде лишения свободы до 5 лет 9 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также изменен срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, до 2 лет 7 месяцев»,— сообщили в пресс-службе суда.

В апелляционной жалобе адвокат осужденной просил применить отсрочку исполнения приговора в связи с наличием у Сапожниковой несовершеннолетних детей и состояния беременности на момент вынесения судебного акта, а также уменьшить размер компенсации морального вреда.

Потерпевшие, обжалуя приговор, просили ужесточить наказание.

Приговор вступил в законную силу.