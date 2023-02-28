Челябинский суд смягчил приговор водителю Volkswagen за смертельное ДТП на перекрестке

При изменении решения суд учел возмещение ущерба

Сегодня, 28 февраля, Челябинский областной суд в апелляции изменил приговор водителю Volkswagen Игорю Печенкину, который устроил смертельное ДТП на перекрестке улиц Барбюса и Дзержинского летом 2021 года. Виновному снизили срок наказания, подтвердил источник Первого областного информагентства.

1 ноября прошлого года Ленинский районный суд назначил Печенкину наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии-поселении.

Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть 33-летней Дианы Альмухаметовой (часть 3 статьи 264 УК РФ).

Адвокат Сергей Сазанаков требовал для подзащитного оправдательного приговора.

«Суд в апелляции учел то, что Печенкин выплатил потерпевшей стороне 2,6 млн рублей, и снизил наказание до 3 лет лишения свободы в колонии-поселении», — сообщил источник.

Как ранее писал наш сайт, подсудимый в 2004 году стал жертвой «лесопаркового маньяка» Алексея Корочкина. Водитель стоит на учете у невролога.

Подсудимый утверждает, что за несколько секунд до аварии у него случился приступ эпилепсии, однако сестра погибшей не верит в это.

В суде по этому делу допросили врача — психиатра-нарколога и невролога.

Первое областное информагентство также побывало на допросе самого подсудимого.

Гособвинитель запросил для Печенкина 8 лет в колонии строгого режима.