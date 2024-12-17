Челябинский суд смягчил приговор Виктору Чернобровину

Ранее он был приговорен к 16 годам колонии строгого режима

Сегодня, 17 декабря, Челябинский областной суд в апелляции смягчил приговор бывшему начальнику регионального отделения ПФР Виктору Чернобровину, сообщили ИА «Первое областное» участники процесса.

В январе бывшему начальнику регионального отделения ПФР вынесли приговор по делу о многомиллионных взятках. Центральный районный суд отправил Чернобровина в колонию строгого режима на 16 лет.

Челябинский областной суд в апелляции значительно снизил срок. Виктору Чернобровину назначено 8 лет и 2 месяца колонии.

Согласно материалам дела, управляющий Виктор Чернобровин в 2012 году заключил госконтракты на приобретение по завышенной стоимости здания и нежилого помещения для размещения территориальных отделов ПФР. Здание находилось в селе Октябрьском, а нежилое помещение — на улице Советской в Челябинске. Ущерб федеральному бюджету превысил 80 миллионов рублей.

По этому делу также осуждены его заместитель Александр Орехов (вышел по УДО) и экс-начальник по административно-хозяйственной части Рудольф Зайцев. Сегодня ему тоже смягчили наказание и снизили срок до 8 лет колонии.