Челябинский суд смягчил приговор Евгению Пашкову по делу о взятке

Срок снизили незначительно

Челябинский областной суд в апелляции смягчил наказание бывшему начальнику управления капитального строительства администрации города Евгению Пашкову. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Центральный районный суд вынес Пашкову приговор — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Судом установлено, в период с сентября 2015-го по апрель 2019 года Евгений Пашков вместе с бывшим мэром Челябинска Евгением Тефтелевым получили взятку в размере 2,5 миллиона рублей от депутата гордумы Сергея Селещука за покровительство и контракт на строительство школы в микрорайоне Парковом.

«Суд апелляционной инстанции учел дополнительно ряд смягчающих наказание обстоятельств, применил ст. 64 УК РФ, снизив срок наказания в виде лишения свободы Пашкову до 7 лет 6 месяцев. В остальной части приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения», — рассказали в пресс-службе облсуда.

Также Пашков должен выплатить 1 млн 250 тысяч рублей в доход государства.

6 сентября прошлого года Челябинский областной суд отменил ранее вынесенный Центральным райсудом приговор Пашкову из-за процессуальных нарушений. Тогда экс-чиновника приговорили к 9 годам колонии.



Напомним, ранее Центральный районный суд Челябинска назначил Тефтелеву наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.