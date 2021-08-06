Челябинский суд рассмотрит жалобу на арест Виктора Чернобровина

Глава регионального ПФР находится в СИЗО по делу о взятке

В Челябинский областной суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Виктора Чернобровина. Владислав Шершиков намерен обжаловать меру пресечения в виде заключения под стражу для своего подзащитного . Об этом сегодня, 6 августа, сообщили в пресс-службе суда.

«Материалы по мере пресечения Чернобровину в областной суд поступили. Рассмотрение 9 августа в 9:00», — рассказали в суде.

В отношении управляющего региональным ПФР было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Его задержали и увезли на допрос прямо из больницы.



22 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения начальнику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его обвиняют в получении взятки. Показания против него дал заместитель начальника регионального ПФР Александр Орехов, ранее отправленный под домашний арест по аналогичному обвинению.



Региональное отделение партии «Единая Россия» в пятницу, 23 июля, выступило с официальным заявлением о приостановлении членства в партии Виктора Чернобровина.



23 июля Тракторозаводский районный суд отправил Чернобровина в СИЗО.

Добавим, частная охранная организация «Аквилон» зарегистрирована на директора Михаила Васильева, в штате — 64 человека. По данным сайта госзакупок, фирма регулярно выигрывала многомиллионные контракты на установку охранной сигнализации именно в отделениях областного Пенсионного фонда и нередко становилась единственным участником конкурсов. С сентября 2019 года по июль 2021 года на контрактах с ПФР ЧОО «Аквилон» заработало более 209 миллионов рублей. Васильев проходит по делу в качестве свидетеля. Он уже дал показания против Чернобровина.