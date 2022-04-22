Челябинский суд рассмотрит дело сотрудников Госинспекции труда, обвиняемых во взятках на 9 млн рублей

На имущество фигурантов наложен арест

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении двоих сотрудников Государственной инспекции труда, директора частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр безопасности труда» и двоих работников центра. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Их обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и других нарушениях.

«С 2012 по 2019 год сотрудники Государственной инспекции труда в Челябинской области получили взяток более чем на 9 миллионов рублей. Взамен они понуждали руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключать договоры на обучение и очередную (внеочередную) проверку знаний», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска.