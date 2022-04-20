Челябинский суд рассматривает еще одно дело о взрыве в ковидной больнице

Инженер ООО «Челябтехгаз» рассказал на допросе о недостатках кислородного пункта

Сегодня, 20 апреля, в Центральном районном суде состоялось очередное заседание по делу о взрыве в ковидной больнице. На скамье подсудимых — техник, отвечающий за работу кислородной станции, Сергей Соломенцев. Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба (по части 1 статьи 217 УК РФ). Это второе уголовное дело по ЧП. Первое (о халатности) в отношении заместителя главврача по административно-хозяйственным вопросам Виктора Вяткина рассматривает другой судья.

Корреспондент Первого областного информагентства побывала на заседании по делу Сергея Соломенцева и заслушала показания свидетелей.

Первым в зал суда для дачи показаний вызвали Виктора Вяткина.

«Протоколы ваших допросов имеются в материалах уголовного дела, вы имеете отношение к делу. Вы, конечно, не совсем свидетель по уголовному делу, скорее обвиняемый. Поэтому могу вас допросить только в присутствии адвоката», — сказала судья.

Вяткин готов был давать показания.

«Меня проконсультировал адвокат о том, как себя вести», — сообщил мужчина.

Однако судья еще раз дала понять, что присутствие адвоката обязательно. Кстати, заседание по делу Вяткина накануне, 19 апреля, не состоялось из-за отсутствия защитника.

В зал заседания вызвали Максима Курбатова. Он в составе бригады рабочих прокладывал магистраль для распределения кислорода по палатам.

«Мы познакомились с Соломенцевым в городской больнице № 2, когда проводили работы по кислородопроводу. Он там работал техником по совместительству. В октябре 2020 года мы прокидывали магистраль, трубы, чтобы подать кислород в палаты. Труба проходила по фасаду здания, а разводка шла по палатам из кислородной рампы. Кислородная рампа представляла собой помещение с четырьмя криогенными бочками. Визуально мы сразу обратили внимание, что две дальних бочки сифонили, кислород их них выходил», — рассказал свидетель.

«Это нарушение устраняли?» — спросил гособвинитель.

«Не знаю. В наши обязанности не входило. Мы занимались только трубами. Нашу работу принимал Виктор Вяткин. Он был нашим непосредственным руководителем. Никаких недостатков выявлено не было», — добавил Максим Курбатов.

Следующий свидетель — начальник управления эксплуатации развития и укрепления материально-технической базы и информационных технологий министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Перетятко дала примерно такие же показания, как и по делу Вяткина. Осенью 2020 года она вместе с замминистра здравоохранения региона Александром Кузнецовым проводила проверку госпитальных баз.

Главный инженер ООО «Челябтехгаз» Аркадий Пактусов рассказал о передаче тех самых «сифонящих» баллонов в пользование больнице.

«Я по указанию своего руководства передал в эксплуатацию два криоцилиндра», — рассказал свидетель.

«Вы только передали оборудование, не осматривали место установки?» — поинтересовался адвокат.

«Перед передачей я посещал кислородный пункт и говорил о некоторых его недочетах. Железная будка была обшита внутри, в том числе органическим материалом, там был установлен обогреватель и отсутствовала вентиляция. Я там был 8 сентября 2020 года», — рассказал инженер.

«Кому вы рассказывали об этих недостатках пункта?» — спросил адвокат.

«Я Вяткину в устной форме излагал. То, что они делают на своей территории, — это ответственность больницы, я не вправе диктовать условия. Мне было сказано передать оборудование — я передал», — ответил Аркадий Пактусов.

«Известно ли вам об установке транспортной цистерны в кислородном пункте?» — спросил гособвинитель.

«Да, ее устанавливали. Была дискуссия с руководством больницы на эту тему. Нам объяснили, что у больницы есть территориальные проблемы, что они не могут устанавливать оборудование на земле. ЮУрГУ разрешил им ставить только так. Мы привезли бочку и смонтировали так, как нам сказали», — объяснил инженер.

«Установка таким способом является нарушением?» «Высота расположения точно не является нарушением. Про остальное не могу сказать, не помню. Нужно смотреть нормативы», — сообщил инженер.

«Свидетель Курбатов рассказал, что видел утечку именно из тех баллонов, которые доставили вы. Что можете рассказать об этом?» — спросил адвокат.

«Ничего не могу рассказать. Баллоны при передаче больнице были исправны. Я не могу знать и даже догадываться, что происходило внутри», — пояснил инженер.

Показания свидетелей по делу о халатности при взрыве ковидной больницы можно прочитать в нашем репортаже. Техник, который заправлял баллоны в день взрыва, заметил утечку кислорода, но не счел это критичным.

Напомним, взрыв кислородной станции произошел в первой половине дня 31 октября прошлого года в ГКБ № 2. К этому времени в клинике уже скончались три пациента, еще двум больным в момент взрыва медики проводили реанимационные мероприятия — спасти их также не удалось.

