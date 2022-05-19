Челябинский суд продолжает рассмотрение дела о халатности при взрыве в ковидной больнице

Свидетели не явились на допрос

В Центральном районном суде продолжают изучать материалы дела о халатности при взрыве кислородного баллона в ГКБ № 2 в Челябинске, передал корреспондент Первого областного информагентства из зала заседаний суда.

Гособвинитель огласил этапы работы следователей, изложенные в 24 томах, и предложил зачитать показания свидетелей, которые не явились на заседание.

«Настаиваем на очном допросе», — сказал адвокат подсудимого, заместителя главврача больницы по административно-хозяйственным вопросам Виктора Вяткина.

Суд принимает решение о переносе заседания.

Напомним, в Центральном районном суде рассматривают еще одно дело по взрыву в ковидной больнице. На скамье подсудимых — техник, отвечающий за работу кислородной станции, Сергей Соломенцев. Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба (по части 1 статьи 217 УК РФ). Это второе уголовное дело по ЧП. Первое (о халатности) — в отношении заместителя главврача по административно-хозяйственным вопросам Виктора Вяткина — рассматривает другой судья.



Показания свидетелей по делу о халатности при взрыве ковидной больницы можно прочитать в нашем репортаже. Техник, который заправлял баллоны в день взрыва, заметил утечку кислорода, но не счел это критичным.

Представитель Уральского управления Ростехнадзора рассказал, что кислородная станция была оборудована без учета технических регламентов, а клапаны на газовых баллонах должны были выводиться на улицу, однако остались в помещении.



Взрыв кислородной станции произошел в первой половине дня 31 октября прошлого года в ГКБ № 2. К этому времени в клинике уже скончались три пациента, еще двум больным в момент взрыва медики проводили реанимационные мероприятия — спасти их также не удалось.