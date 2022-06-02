Челябинский суд продлил домашний арест школьнику по делу о гибели сверстника

Тело подростка нашли в овраге на улице Хохрякова

Тракторозаводский суд продлил домашний арест школьнику, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 15-летнего подростка, сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, 4 апреля обвиняемый поссорился со своим знакомым и в ходе конфликта нанес ему удар в шею. Пострадавший скончался.

«Предварительное следствие по уголовному делу не закончено, проводятся процессуальные и следственные действия. В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в полном объеме, просил его удовлетворить», — рассказали в суде.

Знакомые погибшего рассказали Первому областному информагентству, что подросток занимался музыкой в стиле хип-хоп, учился в кадетском классе. По не подтвержденным следствием данным, в трагической потасовке также участвовал еще один подросток и та самая восьмиклассница, из-за которой возник конфликт.