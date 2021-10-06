Челябинский суд продлил домашний арест Александру Орехову по делу о взятках в ПФР

Условия меры пресечения остались прежними

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил меру пресечения заместителю начальника управления ПФР по Челябинской области Александру Орехову. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 6 октября, сообщили в пресс-службе суда.

«Мера пресечения осталась прежней — домашний арест. Он продлен до 12 декабря. Условия ареста остались прежними», — рассказали в суде.

Напомним, подозреваемого задержали с поличным при попытке получения взятки в размере более 3 миллионов рублей от представителя предприятия за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений пенсионного фонда.

В отношении Александра Орехова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Взятка в особо крупном размере»).

Также фигурантами этого громкого дела стали начальник административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольф Зайцев — он находится под домашним арестом — и руководитель регионального отделения Виктор Чернобровин.

Как ранее сообщал наш сайт, 3 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения третьему фигуранту дела о получении крупных взяток сотрудниками ПФР от частной охранной организации «Аквилон». Руководителя регионального пенсионного фонда отправили в СИЗО на два месяца. Затем мера пресечения была заменена на домашний арест. Прокурор обжаловал это постановление, однако Челябинский областной суд оставил его без изменения.



Добавим, частная охранная организация «Аквилон» зарегистрирована на директора Михаила Васильева, в штате — 64 человека. По данным сайта госзакупок, фирма регулярно выигрывала многомиллионные контракты на установку охранной сигнализации именно в отделениях областного Пенсионного фонда и нередко становилась единственным участником конкурсов. С сентября 2019 года по июль 2021 года на контрактах с ПФР ЧОО «Аквилон» заработало более 209 миллионов рублей. Васильев проходит по делу в качестве свидетеля. Он уже дал показания против Чернобровина.





