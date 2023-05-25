Челябинский суд продлил арест Петру Конареву по делу о взятках

Бизнесмена обвиняют в 44 эпизодах получения денег





Сегодня, 25 мая, Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил арест бизнесмену Петру Конареву. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере (пункты «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, Петр Конарев получал взятки в МКУ «Городская среда».

По этому делу под стражу отправлен бывший директор учреждения Александр Грезев, а его экс-заместителя Сергея Любимова заключили под домашний арест. Дела связаны с получением взяток за непринятие решений по сносу незаконных ларьков.



«Прокурор поддержал ходатайство следователя, суд отклонил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест и продлил обвиняемому срок содержания под стражей до 27 августа», — сообщили в региональной прокуратуре.

Конарева отправили в СИЗО 10 сентября прошлого года.