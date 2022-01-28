Челябинский суд продлил арест Ивану Белавкину, обвиняемому в получении взятки

Первое слушание по делу назначено на 14 февраля

Центральный районный суд Челябинска сегодня, 28 января, рассмотрел ходатайство стороны защиты об изменении подсудимому Ивану Белавкину меры пресечения с заключения под стражу на иную, более мягкую меру пресечения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Суд принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства стороны защиты, продлил срок содержания под стражей до 10.07.2022 и назначил судебное заседание по рассмотрению дела на 14.02.2022 в 15:00», — рассказали в прокуратуре.

По версии следствия, Иван Белавкин в период с декабря 2020 года по март 2021 года получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме около 1,2 млн рублей за действия в интересах этой фирмы.



Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский областной суд отменил постановление Центрального райсуда об аресте имущества отца Ивана Белавкина — Виктора Белавкина.



Позже Центральный районный суд Челябинска признал законными обыски в квартирах Белавкина.



Расследование дела о взятке окончено, материалы также направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Иван Белавкин во время расследования находился в СИЗО.