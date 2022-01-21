Челябинский суд признал законными обыски у дочери Виктора Чернобровина

Глава регионального ПФР обвиняется в получении взятки

Сегодня, 21 января, Челябинский областной суд оставил без изменения постановление первой инстанции о проведении обысков в жилых помещениях и зданиях, принадлежащих дочери главы регионального отделения ПФР Виктора Чернобровина, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Данным судебным актом жалоба адвоката на действия следователя по производству обыска жилых помещений и недостроенных зданий, принадлежащих дочери бывшего управляющего Челябинского областного отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина, расположенных в поселке Старокамышинск на территории бывшей базы отдыха „Березка“, была оставлена без удовлетворения. Адвокат оспаривал законность проведенного обыска и изъятия определенных предметов», — сообщили в суде.

22 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения начальнику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его обвиняют в получении взятки. Показания против него дал заместитель начальника регионального ПФР Александр Орехов, ранее отправленный под домашний арест по аналогичному обвинению.



Региональное отделение партии «Единая Россия» в пятницу, 23 июля, выступило с официальным заявлением о приостановлении членства в партии Виктора Чернобровина.



23 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения третьему фигуранту дела о получении крупных взяткок сотрудниками ПФР от частной охранной организации «Аквилон». Руководителя регионального пенсионного фонда отправили в СИЗО на два месяца. Потом Чернобровина отправили под домашний арест.



Добавим, частная охранная организация «Аквилон» зарегистрирована на директора Михаила Васильева, в штате — 64 человека. По данным сайта госзакупок, фирма регулярно выигрывала многомиллионные контракты на установку охранной сигнализации именно в отделениях областного пенсионного фонда и нередко становилась единственным участником конкурсов. С сентября 2019 года по июль 2021 года на контрактах с ПФР ЧОО «Аквилон» заработало более 209 миллионов рублей. Васильев проходит по делу в качестве свидетеля. Он уже дал показания против Чернобровина.