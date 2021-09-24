Челябинский суд признал законным обыск в квартире Ивана Белавкина

Ранее облсуд отменял решение первой инстанции

Сегодня, 24 сентября, Центральный районный суд Челябинска признал законным обыск в квартире замминистра строительства региона Ивана Белавкина. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Ранее по ходатайству адвоката Челябинский облсуд отменил решение первой инстанции о признании обыска в квартире на ул. Художника Русакова законным. В постановлении нашли существенные нарушения уголовно-процессуального кодекса.

«Нарушения были устранены, обыски признаны обоснованными», — рассказали в Центральном райсуде.

Напомним, обыск в квартире замминистра на улице Энгельса также признан законным.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский областной суд отменил постановление Центрального райсуда об аресте имущества отца Ивана Белавкина — Виктора Белавкина.

Напомним, по версии следствия, первый зам министра строительства получил взятку в 2020-м — начале 2021 года. Некий представитель коммерческой организации передал Ивану Белавкину более миллиона рублей «за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах данной организации». Преступление выявлено сотрудниками УФСБ, они же осуществляют оперативное сопровождение дела. В отношении Ивана Белавкина возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).