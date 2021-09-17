Челябинский суд признал незаконным обыск в одной из квартир Ивана Белавкина

Замминистра строительства и инфраструктуры региона обвиняют в получении взятки

Сегодня, 17 сентября, Челябинский областной суд по ходатайству адвоката отменил постановление Центрального райсуда о законности проведения обысков в квартире Ивана Белавкина на улице Художника Русакова. Об этом сообщили в пресс-службе суде.

«В связи с установлением существенных нарушений уголовно-процессуального закона отменил постановление Центрального районного суда Челябинска от 4 июня 2021 года, которым признан законным обыск, проведенный 3 июня 2021 года в квартире Ивана Белавкина по ул. Художника Русакова. Досудебный материал направлен в тот же суд на новое судебное разбирательство», — рассказала консультант суда Наталья Прохорова.

Тем временем другое постановление Центрального райсуда признано законным — речь идет об обыске в квартире Белавкина на улице Энгельса.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский областной суд отменил постановление Центрального райсуда об аресте имущества отца Ивана Белавкина — Виктора Белавкина.

Напомним, по версии следствия, первый зам министра строительства получил взятку в 2020-м — начале 2021 года. Некий представитель коммерческой организации передал Ивану Белавкину более миллиона рублей «за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах данной организации». Преступление выявлено сотрудниками УФСБ, они же осуществляют оперативное сопровождение дела. В отношении Ивана Белавкина возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).