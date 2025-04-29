Челябинский суд взыскал миллион рублей в пользу женщины, получившей ожоги от падения в люк

Также ей возместят расходы на лечение

Советский районный суд Челябинска признал вину МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» в ненадлежащем содержании теплосетей и взыскал в пользу 51‑летней женщины миллион рублей морального вреда после падения в колодец с кипятком, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

Инцидент произошел в августе 2024 года на улице 250‑летия Челябинска. Женщина возвращалась домой с работы и упала в незащищенный колодец, получив ожоги 2‑й и 3‑й степени на 30% поверхности тела. Ее спасли прохожие, услышавшие крики о помощи. В результате женщина перенесла операцию и пересадку тканей.

Суд удовлетворил иск полностью, взыскав с предприятия миллион за моральный вред и 8,9 тысячи рублей расходов на лечение.