Челябинский суд прекратил дело водителя Lexus, насмерть сбившего пешехода

Родственнику погибшего выплачено более миллиона рублей

Калининский районный суд Челябинска прекратил уголовное дело в отношении 32-летнего водителя Lexus, который летом прошлого года насмерть сбил пешехода. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 10 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, ДТП случилось 27 июля 2020 года. Происшествие попало на видео. 64-летний водитель перебегал проезжую часть в неустановленном месте, в этот момент его сбил Lexus. Автомобиль двигался со скоростью 135 км/ч. Пешеход погиб на месте.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»).

«Судья вынес постановление о прекращении дела в связи с примирением сторон. Водитель выплатил родственнику погибшего 1 миллион 57 тысяч рублей. Потерпевший подал ходатайство о прекращении дела, поскольку претензий к подсудимому не имеет»,— сообщили в суде.

После ДТП водитель рассказывал, что пытался сманеврировать и уйти от наезда, однако не успел.