Ленинский районный суд Челябинска прекратил уголовное дело в отношении студента Дениса Куценко, обвиняемого в ложном сообщении о готовящемся взрыве или иных действиях, создающих опасность гибели людей (статья 207 УК РФ). Информация об этом опубликована на сайте суда.
«Производство по делу прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — говорится в постановлении суда.
Напомним, студент промышленно-гуманитарного техникума после просмотра фильма ужасов написал на своей странице в соцсети сообщение о готовящемся массовом убийстве. Следователи обнаружили в его квартире новые ножи, однако молодой человек объяснил это тем, что они нужны для кулинарных целей, поскольку он учится на повара. Парень сказал, что пост был шуткой, и раскаялся.
В отношении Дениса Куценко было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух или более лиц»), затем переквалифицировали на статью 207 УК РФ.
Впоследствии уголовное дело было прекращено следственным отделом по Ленинскому району за отсутствием состава преступления. Затем расследование возобновили.