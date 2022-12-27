Челябинский суд повторно оставил на свободе экс‑следователя по делу о смертельной драке в центре города

Дмитрию Зыкову переквалифицировали обвинение

Центральный районный суд Челябинска отказал в удовлетворении ходатайства следователя о мере пресечения в виде запрета определенных действий для бывшего следователя СУ СКР по региону Дмитрия Зыкова. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Челябинский областной суд в апелляции вернул на повторное рассмотрение материал о мере пресечения.

«Вынесено постановление. В удовлетворении ходатайства следователя о запрете определенных действий отказано», — сообщили в Центральном райсуде.

Напомним, инцидент произошел в ночь на субботу, 28 мая, на улице Кирова. Предположительно, молодые следователи стали свидетелями драки и ввязались в нее. В результате драки один из участников скончался от полученных травм. Очевидцы вызвали полицейских, которые забрали следователей в отдел.

В отношении следователей Дмитрия Зыкова и Кирилла Зубкова были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Затем обвинение Зыкову переквалифицировали и выпустили обвиняемого из СИЗО.

Драка с участием челябинских следователей СК попала на видео.

Отец бывшего следователя Дмитрия Зыкова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, рассказал свою версию событий.

Фигуранты дела были заключены под стражу постановлением Центрального районного суда.



Представитель семьи погибшего юрист Георгий Краснов далек от мысли, что завязавшейся драке предшествовал героический мотив Зыкова спасти одного из потерпевших.